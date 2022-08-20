Галтье высказался о трио Месси - Неймар - Мбаппе

Рулевой «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился мнением об игре звездных нападающих команды Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе.

«Месси и Неймар много взаимодействовали во время предсезонной подготовки, а у Мбаппе на тот момент была травма. Эта троица хорошо работает, они ищут друг друга на тренировках. У «ПСЖ» прекрасная атака, и Килиана Мбаппе можно легко интегрировать в линию нападения команды», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

После двух сыгранных туров в чемпионате Франции парижская команда лидирует в турнирной таблице с шестью набранными баллами.