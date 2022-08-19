«Лион» догнал «ПСЖ» после разгрома «Труа»

«Лион» и «Труа» первыми вышли на поле в матче третьего тура Лиги 1. Если в первом тайме было подобие интриги, и он закончился со счетом 1:1, то после перерыва «ткачи» забили три безответных гола и разгромили аутсайдера (4:1). У Тете дубль и голевая передача.
«Лион» с 6 очками настиг на вершине «ПСЖ». Его соперник на самом дне после третьего фиаско подряд.
Протокол игры
|(1:0) Ляказетт Александр3'
|39'Тардьё Флориан (1:1)
|(2:1) Тальяфико Николас47'
|(3:1) Тете49'
|(4:1) Тете75'
Риу Реми•Гюсто Мало73' (Какере Максанс (73') •Мендес Тьяго•Люкеба Кастелло•Тальяфико Николас•Пакета Лукас86' (Шерки Райан (86') •Лепнан Йоанн73' (Милагрес Энрике (73') •Толиссо Корентен63' (Рен-Аделед Жефф (63') •Тете86' (Февр Ромен (86') •Ляказетт Александр•Токо-Экамби Карл
Галлон Готье•Палмер-Браун Эрик•Рами Адиль•Сальмье Йоанн•Бальде Тьерно72' (Рипар Рено (72') •Ларуси Яссер59' (Шавалерин Ксавье (59') •Н'Гессан Куаме• 52'Тардьё Флориан•Бальде Мама59' (Дингом Тристан (59') •Угбо Ике•Мазу Дерек
Запасные: Eric N'jo•Мулен Жесси•Поросо Джаксон
19 августа. Стадион "Гроупама Арена".
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