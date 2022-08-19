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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» догнал «ПСЖ» после разгрома «Труа»

 
19 Августа 2022 • 23:51 Комментировать
Лион
4:1
Труа
окончен

«Лион» и «Труа» первыми вышли на поле в матче третьего тура Лиги 1. Если в первом тайме было подобие интриги, и он закончился со счетом 1:1, то после перерыва «ткачи» забили три безответных гола и разгромили аутсайдера (4:1). У Тете дубль и голевая передача.

«Лион» с 6 очками настиг на вершине «ПСЖ». Его соперник на самом дне после третьего фиаско подряд.

Протокол игры  
Лион4:1Труа
(1:0) Ляказетт Александр3'  
  39'Тардьё Флориан (1:1)
(2:1) Тальяфико Николас47'  
(3:1) Тете49'  
(4:1) Тете75'  
Риу РемиГюсто Мало 73' (Какере Максанс ( 73') Мендес ТьягоЛюкеба КастеллоТальяфико НиколасПакета Лукас 86' (Шерки Райан ( 86') Лепнан Йоанн 73' (Милагрес Энрике ( 73') Толиссо Корентен 63' (Рен-Аделед Жефф ( 63') Тете 86' (Февр Ромен ( 86') Ляказетт АлександрТоко-Экамби Карл
Запасные: Боннви КейнКадевере ТиноДа Сильва ДамьенБаркола Бредли
Галлон ГотьеПалмер-Браун ЭрикРами АдильСальмье ЙоаннБальде Тьерно 72' (Рипар Рено ( 72') Ларуси Яссер 59' (Шавалерин Ксавье ( 59') Н'Гессан Куаме  52'Тардьё ФлорианБальде Мама 59' (Дингом Тристан ( 59') Угбо ИкеМазу Дерек
Запасные: Eric N'joМулен ЖессиПоросо Джаксон
19 августа. Стадион "Гроупама Арена".

 

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Лион Труа
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окончен Лион 4:1 Труа 1.30 6.00 9.50
20.08  18:00 Монако ... Ланс 1.75 4.00 4.50
20.08  22:00 Марсель ... Нант 1.58 4.20 5.60
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