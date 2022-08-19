«Лион» догнал «ПСЖ» после разгрома «Труа»

«Лион» и «Труа» первыми вышли на поле в матче третьего тура Лиги 1. Если в первом тайме было подобие интриги, и он закончился со счетом 1:1, то после перерыва «ткачи» забили три безответных гола и разгромили аутсайдера (4:1). У Тете дубль и голевая передача.

«Лион» с 6 очками настиг на вершине «ПСЖ». Его соперник на самом дне после третьего фиаско подряд.