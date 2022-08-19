Вратарь «Лиона» стал самым возрастным дебютантом клуба с 1951 года

В матче третьего тура французской Лиги 1 «Лион» принимает дома «Труа». В составе «ткачей» дебютировал Реми Риу - 35-летний голкипер, который стал самым возрастным дебютантом «Лиона» с 1951 года. На данный момент Реми Риу - 35 лет и 13 дней.

Лишь в далеком 1951 году в составе «Лиона» дебютировал Оскар Хейссерер, которому в декабре того года в момент дебюта было 37 лет и 137 дней, но при этом он также выполнял роль играющего тренера команды.

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