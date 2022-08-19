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Чемпионат Франции. Лига 1

Вратарь «Лиона» стал самым возрастным дебютантом клуба с 1951 года

 
19 Августа 2022 • 23:45 Комментировать
Лион
4:1
Труа
окончен

В матче третьего тура французской Лиги 1 «Лион» принимает дома «Труа». В составе «ткачей» дебютировал Реми Риу - 35-летний голкипер, который стал самым возрастным дебютантом «Лиона» с 1951 года. На данный момент Реми Риу - 35 лет и 13 дней.

Лишь в далеком 1951 году в составе «Лиона» дебютировал Оскар Хейссерер, которому в декабре того года в момент дебюта было 37 лет и 137 дней, но при этом он также выполнял роль играющего тренера команды.

Следить за тем, как развиваются события в матче, в котором забиты уже пять мячей, можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Лион Реми Риу
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окончен Лион 4:1 Труа 1.30 6.00 9.50
20.08  18:00 Монако ... Ланс 1.75 4.00 4.50
20.08  22:00 Марсель ... Нант 1.58 4.20 5.60
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