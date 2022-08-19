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Чемпионат Франции. Лига 1

Ляказетт забил свой самый быстрый гол в составе «Лиона»

 
19 Августа 2022 • 23:10 Комментировать
Лион
4:1
Труа
1.30 6.00 9.50
2-й тайм

В матче третьего тура французской Лиги 1 «Лион» принимает дома «Труа». Уже на 129-й секунде матча Александр Ляказетт забил первый гол игры, и для него этот мяч оказался самым быстрым в истории выступлений за «Лион» - напомним, что нападающий вернулся в клуб после нескольких сезонов в лондонском «Арсенале».

Следить за тем, как развиваются события в матче, в котором забиты уже четыре мяча, можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

Ранее, две недели назад, Ляказетт забил свой сотый гол в составе «Лиона». Впервые ему удалось поразить ворота в составе «ткачей» 30 октября 2010 года в игре против «Сошо».

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Труа Александр Ляказетт
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ЛИОН ТРУА
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Идет 85 минута Лион 4:1 Труа 1.30 6.00 9.50
20.08  18:00 Монако ... Ланс 1.75 4.00 4.50
20.08  22:00 Марсель ... Нант 1.58 4.20 5.60
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Сегодня, 19 Августа
23:10 · Франция. Лига 1
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