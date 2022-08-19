Ляказетт забил свой самый быстрый гол в составе «Лиона»

В матче третьего тура французской Лиги 1 «Лион» принимает дома «Труа». Уже на 129-й секунде матча Александр Ляказетт забил первый гол игры, и для него этот мяч оказался самым быстрым в истории выступлений за «Лион» - напомним, что нападающий вернулся в клуб после нескольких сезонов в лондонском «Арсенале».

Следить за тем, как развиваются события в матче, в котором забиты уже четыре мяча, можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

Ранее, две недели назад, Ляказетт забил свой сотый гол в составе «Лиона». Впервые ему удалось поразить ворота в составе «ткачей» 30 октября 2010 года в игре против «Сошо».