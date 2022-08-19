Адиль Рами – рекордсмен Лиги 1 по результативным ошибкам

Центральный защитник французского «Труа» возглавляет список игроков, чаще всех совершающих фатальные ошибки на поле.

Согласно подсчётам Opta, 36-летний футболист совершил в матчах чемпионата Франции десять ошибок, приведших к голу соперников – это рекордный показатель за всё время ведения данной статистики среди полевых игроков (с сезона 2006/07).

Адиль Рами близится к показателю в 200 сыгранных матчей в Лиге 1. Экс-игрок сборной Франции выступал на родине за «Лилль», «Марсель» и «Труа». Состав последних ветеран пополнил в августе прошлого года. Действующий контракт Рами истекает следующим летом.