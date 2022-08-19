Раскол в Париже: Месси и Неймар попали в число неугодных Мбаппе в «ПСЖ»

Звездного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе раздражает аргентинская диаспора, сформировавшаяся в клубе. По сведениям UOL Esporte, нападающий потребовал у владельцев клуба убрать из раздевалки «аргентинское объединение».

В число неугодных Мбаппе попали Лионель Месси, Мауро Икарди, Леандро Паредес и Анхель ди Мария, уже покинувший команду этим летом. Также Килиан недоволен тесным общением аргентинцев с Кейлором Навасом и Неймаром.

Напомним, что после недавнего матча против «Монпелье» у Мбаппе произошел конфликт с Неймаром. Бразилец выразил недовольство, что французу доверили исполнение пенальти. После этого Килиан потребовал продать конкурента. По итогу спортивный директор «ПСЖ» провел встречу с игроками и примирил их.

Мать Мбаппе поставила точку в конфликте с Неймаром