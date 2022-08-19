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Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер «Марселя»: «Санчес перешёл к нам не для развлечений»

 
19 Августа 2022 • 06:46 Комментировать

Наставник «Марселя» Игор Тудор высказался о звездном новичке команды Алексисе Санчесе, присоединившемся к команде на правах свободного агента.

«Санчес – победитель по натуре. Вы только посмотрите, за какие топ-клубы он поиграл. Этот футболист привносит качество в игру команды. У него нереальный футбольный интеллект и большой уровень профессионализма. Алексис перебрался к нам не для развлечений. Он готов отдавать все силы, чтобы помогать команде», - передает слова специалиста Lequipe.

33-летний чилийский форвард перешел в «Марсель» этим летом, подписав контракт до конца сезона-2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Алексис Санчес Игор Тудор
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