Тренер «Марселя»: «Санчес перешёл к нам не для развлечений»

Наставник «Марселя» Игор Тудор высказался о звездном новичке команды Алексисе Санчесе, присоединившемся к команде на правах свободного агента.

«Санчес – победитель по натуре. Вы только посмотрите, за какие топ-клубы он поиграл. Этот футболист привносит качество в игру команды. У него нереальный футбольный интеллект и большой уровень профессионализма. Алексис перебрался к нам не для развлечений. Он готов отдавать все силы, чтобы помогать команде», - передает слова специалиста Lequipe.

33-летний чилийский форвард перешел в «Марсель» этим летом, подписав контракт до конца сезона-2022/2023.