Руни обрушился с критикой на Мбаппе, толкнувшего Месси

Килиан Мбаппе после подписания невероятного контракта с «ПСЖ» решил, что он самая главная звезда команды. Поговаривают, что у Мбаппе в раздевалке парижан произошёл конфликт с Неймаром и Лионелем Месси. Килиан якобы позволил себе толкнуть аргентинского форварда плечом. По поводу этой ситуации высказался известный в прошлом английский футболист Уэйн Руни.

«22-23 летний игрок толкает плечом Месси… Я никогда в жизни не видел большего эго. Пусть кто-то напомнит Мбаппе, что когда Месси был в его возрасте, у него уже было четыре «Золотых мяча», - слова Руни приводит Depar Sports.

Справедливости ради, стоит сказать, что четвёртый «Золотой мяч» Лионель Месси получил 7 января 2013 года. На тот момент аргентинцу было 25 лет. Килиану Мбаппе сейчас 23.