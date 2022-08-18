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Чемпионат Франции. Лига 1

Руни обрушился с критикой на Мбаппе, толкнувшего Месси

 
18 Августа 2022 • 15:40 Комментировать (3)

Килиан Мбаппе после подписания невероятного контракта с «ПСЖ» решил, что он самая главная звезда команды. Поговаривают, что у Мбаппе в раздевалке парижан произошёл конфликт с Неймаром и Лионелем Месси. Килиан якобы позволил себе толкнуть аргентинского форварда плечом. По поводу этой ситуации высказался известный в прошлом английский футболист Уэйн Руни.

«22-23 летний игрок толкает плечом Месси… Я никогда в жизни не видел большего эго. Пусть кто-то напомнит Мбаппе, что когда Месси был в его возрасте, у него уже было четыре «Золотых мяча», - слова Руни приводит Depar Sports.

Справедливости ради, стоит сказать, что четвёртый «Золотой мяч» Лионель Месси получил 7 января 2013 года. На тот момент аргентинцу было 25 лет. Килиану Мбаппе сейчас 23.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (3)
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ARTUR
18 Августа 2022 в 16:25
Господи как же хорошо что все эти ушлепаны пролетели мимо ла лиги , туда бы еще Криштиану , БОлотели и Погба и можно даже не смотреть весь чемпионат Франции . Этой обезьяне до Месси плыть да плыть , нездоровая это команда ..
id152079006
18 Августа 2022 в 15:57
Тот, кто карлика толкнёт, до утра не доживёт! мбапе - тебе крышка :)))
Sergey999
18 Августа 2022 в 16:35
Скоро он еще по нему ногами будет топтаться)))
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