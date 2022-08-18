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Чемпионат Франции. Лига 1

Мать Мбаппе поставила точку в конфликте с Неймаром

 
18 Августа 2022 • 08:28 Комментировать

Мать Килиана Мбаппе высказалась о конфликтной ситуации, которая произошла между ее сыном и бразильским нападающим Неймаром.

После завершения недавнего матча против «Монпелье» (5:2) Неймар выразил недовольство, что Килиан является штатным пенальтистом клуба. Спустя некоторое время Мбаппе ответил, попросив руководство клуба избавиться от конкурента.

«В клубе все улажено, ситуация в порядке», - рассказала мама Килиана в интервью Sport.es.

Напомним, что Мбаппе был близок к переходу в мадридский «Реал» по окончании сезона-2021/2022. Стороны долгое время вели переговоры, но в итоге французский нападающий принял решение остаться в Париже.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
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