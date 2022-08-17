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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» придумал план, как избавиться от Дракслера

 
17 Августа 2022 • 09:35 Комментировать

Немецкий вингер Юлиан Дракслер попал под санкции руководства «ПСЖ». Столичный клуб хочет избавиться от игрока и принял решение отстранить его от тренировок с командой. Теперь футболист имеет возможность проводит только индивидуальные занятия.

По данным Lequipe, следующим шагом руководства может стать перевод Дракслера в команду дублеров. Таким образом парижане рассчитывают подтолкнуть немца к трансферу.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Юлиану из АПЛ. В подписании полузащитника был заинтересован «Ньюкасл».

28-летний вингер выступает за команду из Парижа с января 2017 года. Срок действующего трудового договора Драслера рассчитан до конца июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Юлиан Дракслер Трансферы футбола - лето 2022
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