Неймар - самый результативный игрок топ-5 лиг на старте сезона

Звездный нападающий Неймар, выступающий в составе французского «ПСЖ», пока что является единственным игроком в топ-5 лигах, сумевшим принят участие в более чем пяти голах.

В нынешней кампании на счету бразильского форварда три забитых мяча и три результативные передачи в двух встречах чемпионата Франции.

Неймар выступает за столичный коллектив с августа 2017 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до середины 2025 года.

Следующий поединок парижский гранд проведет на выезде против «Лилля». Матч состоится в воскресенье, 21 августа, начало запланировано на 21:45 по московскому времени.