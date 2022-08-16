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Чемпионат Франции. Лига 1

«Осер» усилился нападающим из «Бордо»

 
16 Августа 2022 • 23:24 Комментировать
Монпелье
...
Осер
2.13 3.45 3.45
21.08 16:00

Вернувшийся в высшую лигу французского футбола «Осер» усилился сенегальским нападающим «Бордо» Мбайе Ньянгом, который не пожелал выступать во второй лиге, куда жирондинцы скатились после кошмарного прошлого сезона.

Как сообщает официальный сайт «Осера», Ньянг подписал контракт на правах свободного агента, а его срок составляет два года - до 30 июня 2024 года. В прошлом Ньянг, которому 27 лет, успел поиграть за такую команду, как французский «Ренн», английский «Уотфорд», а также итальянские «Торино», «Дженоа» и даже «Милан».

В третьем туре французского чемпионата Лиги 1 «Осер» сразится на выезде с «Монпелье» - клубом, который стал чемпионом Франции как раз в тот год, когда «Осер» вылетел из Лиги 1, то есть в 2012.

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Евро-Футбол.Ру,
Осер Бордо Монпелье Мбайе Ньянг Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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МОНПЕЛЬЕ ОСЕР
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