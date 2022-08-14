«Монако» на страницах своего официального сайта сообщил о пополнении в команде. Монегаски подписали пятилетний контракт с Мохамедом Камара, ранее выступавшим за австрийский «Ред Булл Зальцбург». 22-летний опорный полузащитник стал пятым летним новичком «Монако».

В двух стартовых турах чемпионата Франции «Монако» набрал четыре очка. Следующий матч «красно-белые» проведут в субботу, 20 августа. Соперником «красно-белых» будет «Ланс».

Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. Он оказался в клубе Лиги 1 после чемпионата мира в 2018 году.