​Мбаппе: На месте Месси пошёл бы за седьмым «Золотым мячом» с сигаретой во рту

В конце прошлого календарного года Лионель Месси получил «Золотой мяч». Звёздный аргентинец завоевал эту престижную награду в седьмой раз в своей карьере. Об эмоциях своего одноклубника перед торжественной церемонией высказался форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

«Утром перед гала-вечером он нервничал. Может, он думал над речью или над тем, как поднять награду. Я сказал: «Невозможно переживать, если ты уже шесть раз был там». Я бы пошёл туда с сигаретой во рту!» - слова Мбаппе приводит Marca.

Напомним, что Лионель Месси не попал в список из 30 претендентов на «Золотой мяч» в 2022 году. Главным фаворитом на получение награды является Карим Бензема из «Реала».