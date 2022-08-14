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​Мбаппе: На месте Месси пошёл бы за седьмым «Золотым мячом» с сигаретой во рту

14 Августа 2022 • 12:30 Комментировать (2)

В конце прошлого календарного года Лионель Месси получил «Золотой мяч». Звёздный аргентинец завоевал эту престижную награду в седьмой раз в своей карьере. Об эмоциях своего одноклубника перед торжественной церемонией высказался форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

«Утром перед гала-вечером он нервничал. Может, он думал над речью или над тем, как поднять награду. Я сказал: «Невозможно переживать, если ты уже шесть раз был там». Я бы пошёл туда с сигаретой во рту!» - слова Мбаппе приводит Marca.

Напомним, что Лионель Месси не попал в список из 30 претендентов на «Золотой мяч» в 2022 году. Главным фаворитом на получение награды является Карим Бензема из «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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