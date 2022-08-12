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Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер «Марселя»: «Санчес похож на Роналду»

12 Августа 2022 • 23:37 Комментировать (1)
Брест
...
Марсель
4.10 3.95 1.80
14.08 21:45

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор сравнил новичка своей команды Алексиса Санчеса с Криштиану Роналду.

«Я только начал работать с Алексисом, но уже вижу у него множество сходств с Роналду – например, преданность делу. Он тренируется с отличным настроем и очень хочет побеждать. Я рад, что у нас появился такой игрок. Я слышал, как многие положительно о нём отзывались, и теперь, увидев его лично, я могу это подтвердить», – рассказал Тудор.

Алексис Санчес перебрался во французский «Марсель» из «Интера» в качестве свободного агента, предварительно расторгнув соглашение с миланским клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Криштиану Роналду Алексис Санчес Игор Тудор
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