Галтье поделился мнением о Месси

Рулевой «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился мнением о звездном нападающем команды Лионеле Месси.

«Месси усердно тренируется на каждом занятии. Он проводит тренировки с улыбкой на лице. Лео показывает пример другим футболистам команды.

Месси выиграл множество трофеев, кроме чемпионата мира, но при этом по-прежнему сохраняет голод до побед. В команде все его любят и уважают», - передает слова специалиста Onze Mondial.

Напомним, что 35-летний нападающий выступает за парижский гранд с лета 2021 года. Трудовое соглашение аргентинского форварда рассчитано до лета следующего года.