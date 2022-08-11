​Галтье высказался о ситуации Икарди в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался по поводу нападающего команды Мауро Икарди. Ранее в прессе появилась информация о том, что парижский гранд решил избавиться от аргентинца до закрытия летнего трансферного окна.

«Икарди? Я виделся с ним в начале недели. Его отсутствие на выходных было чисто спортивным решением. Клуб работает с Икарди, чтобы найти лучшее решение. Думаю, ему нужно перезагрузиться», - слова Галтье приводит в социальных сетях журналист Адриен Гренье.

Ближайший матч французской Лиги 1 «ПСЖ» проведёт в субботу, 13 августа. Команда Кристофа Галтье будет принимать «Монпелье».