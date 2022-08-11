«ПСЖ» придумал, что делать с игроками, от которых не удастся избавиться

«ПСЖ» до закрытия летнего трансферного окна рассчитывает расстаться с рядом футболистов. В списке парижан «на выход» находится Мауро Икарди и другие исполнители. При этом далеко не факт, что до конца лета французскому гранду удастся избавиться от всех тех, кого Кристоф Галтье не видит в составе своей команды. На этот случай в «ПСЖ» придумали решение. Футболисты, с которыми не удастся расстаться, будут получать игровое время в команде резервистов, которая выступает в пятом по рангу футбольном дивизионе Франции. Об этом на своих страницах рассказывает L’Equipe.

Напомним, что в первом туре Лиги 1 «ПСЖ» разнёс «Клермон» - 5:0 на выезде.