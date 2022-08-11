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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» запланировал два трансфера

11 Августа 2022 • 09:56 Комментировать

Владельцы столичного «ПСЖ» собираются оформить две сделки в ближайшее время. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям журналиста, французский гранд решил продать форварда Арно Калимуэдо в «Ренн». Сумма потенциального трансфера оценивается в 24-25 миллионов евро. Вырученные финансы чемпион Лиги 1 хочет потратить на приобретение испанского полузащитника Фабиана Руиса. Правами на игрока владеет «Наполи».

В минувшем сезоне Руис отметился семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами в 38 матчах. Что касается Калимуэдо, то он забил 12 голов в 35 поединках, играя в аренде за «Ланс».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Фабиан Руис Трансферы футбола - лето 2022 Арно Калимуэндо
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