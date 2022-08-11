«ПСЖ» запланировал два трансфера

Владельцы столичного «ПСЖ» собираются оформить две сделки в ближайшее время. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям журналиста, французский гранд решил продать форварда Арно Калимуэдо в «Ренн». Сумма потенциального трансфера оценивается в 24-25 миллионов евро. Вырученные финансы чемпион Лиги 1 хочет потратить на приобретение испанского полузащитника Фабиана Руиса. Правами на игрока владеет «Наполи».

В минувшем сезоне Руис отметился семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами в 38 матчах. Что касается Калимуэдо, то он забил 12 голов в 35 поединках, играя в аренде за «Ланс».