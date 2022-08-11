«ПСЖ» решил выгнать звёздного нападающего

Отношения между аргентинским форвардом Мауро Икарди и руководством «ПСЖ» серьезно ухудшились. Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

Согласно сведениям источника, боссы парижского гранда приняли решение избавиться от футболиста до закрытия текущего трансферного окна. У Икарди есть вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Заинтересованность в услугах нападающего проявляет «Монца», вышедшая в Серию А по итогам прошлого сезона.

Трансферная стоимость Икарди оценивается в 22 миллиона евро. Его трудовое соглашение с парижским грандом рассчитано до завершения сезона-2023/2024.