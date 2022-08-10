Алексис Санчес рассказал, почему перешёл в «Марсель»

Новичок «Марселя» Алексис Санчес поделился своими целями после переезда во Францию.

Прежде чем присоединиться к «Марселю», чилиец расторг контракт с миланским «Интером».

«Марсель» – клуб с богатой историей, крупнейший во Франции, в своё время выигрывавший Лигу чемпионов. Да, в последнее время «Марсель» редко выигрывает трофеи, но я расцениваю это как личный вызов – хочу помочь команде добиться чего-то серьёзного.

Я перешёл в «Интер», когда тот не выигрывал Серию А на протяжении 11 лет, – и мы стали чемпионами Италии. У «Марселя» качественный состав, хороший тренер и амбициозные задачи», – поведал 33-летний нападающий.