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Чемпионат Франции. Лига 1

Алексис Санчес рассказал, почему перешёл в «Марсель»

10 Августа 2022 • 22:53 Комментировать
Брест
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Марсель
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14.08 21:45

Новичок «Марселя» Алексис Санчес поделился своими целями после переезда во Францию.

Прежде чем присоединиться к «Марселю», чилиец расторг контракт с миланским «Интером».

«Марсель» – клуб с богатой историей, крупнейший во Франции, в своё время выигрывавший Лигу чемпионов. Да, в последнее время «Марсель» редко выигрывает трофеи, но я расцениваю это как личный вызов – хочу помочь команде добиться чего-то серьёзного.

Я перешёл в «Интер», когда тот не выигрывал Серию А на протяжении 11 лет, – и мы стали чемпионами Италии. У «Марселя» качественный состав, хороший тренер и амбициозные задачи», – поведал 33-летний нападающий.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марсель Алексис Санчес
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