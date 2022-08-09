Первый тур чемпионата Франции оказался самым результативным с 1977 года

Представление о чемпионате Франции как о малорезультативном медленно, но верно меняется - в первом туре начавшегося сезона были забиты 34 гола. Это второй результат в истории французского футбола - больше в первом туре было забито лишь в сезоне 1977\1978, тогда в первом туре были забиты 42 гола.

Из десяти матчей тура сразу в пяти были забиты по пять мячей, а также был зафиксирован лишь один матч без голов вообще.

Второй тур французского чемпионата Лиги 1 пройдет с 12 по 14 августа. Действующим чемпионом является парижский «ПСЖ», он же лидирует и в турнирной таблице Лиги 1 после первого тура.