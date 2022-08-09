Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Первый тур чемпионата Франции оказался самым результативным с 1977 года

09 Августа 2022 • 22:43 Комментировать

Представление о чемпионате Франции как о малорезультативном медленно, но верно меняется - в первом туре начавшегося сезона были забиты 34 гола. Это второй результат в истории французского футбола - больше в первом туре было забито лишь в сезоне 1977\1978, тогда в первом туре были забиты 42 гола.

Из десяти матчей тура сразу в пяти были забиты по пять мячей, а также был зафиксирован лишь один матч без голов вообще.

Второй тур французского чемпионата Лиги 1 пройдет с 12 по 14 августа. Действующим чемпионом является парижский «ПСЖ», он же лидирует и в турнирной таблице Лиги 1 после первого тура.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лига 1
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
22:43 · Франция. Лига 1
Первый тур чемпионата Франции оказался самым результативным с 1977 года
22:25 · Англия. Премьер-лига
Верратти может оказаться в «Манчестер Сити»
21:46 · Франция. Лига 1
Мбаппе готов принять участие в матче с «Монпелье»
19:34 · Испания. Ла Лига
​Два игрока «Барселоны» провели вечер с Месси 4
10:40 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб нацелился на футболиста «ПСЖ»
09:54 · Россия. Премьер-лига
Роналду или Месси: Скопинцев назвал самого совершенного футболиста 2
08 Августа
17:03 · Франция. Лига 1
Икарди потребовал не перемывать ему косточки
16:40 · Россия. Премьер-лига
​Во Франции назвали трансферную цель «Локомотива»
15:27 · Россия. Премьер-лига
​Форвард «Спартака» может перейти в «Нант»
14:35 · Испания. Ла Лига
​У Месси ответили на вопрос о контактах с «Барселоной» 2 слухи
11:59 · Италия. Серия А
Трансфер Руиса в «ПСЖ» находится на завершающей стадии
11:25 · Испания. Ла Лига
Месси не перейдёт в «Барселону» этим летом
10:52 · Италия. Серия А
Галлиани прокомментировал слухи о переходе Икарди в «Монцу»
07:58 · Италия. Серия А
Алексис Санчес в ближайшие дни сменит клуб
02:46 · Италия. Серия А
«ПСЖ» в скором времени сделает новое предложение «Интеру» по Шкриньяру
Все новости
Рекомендуем