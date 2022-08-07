«Лилль» - первая команда с 1993 года, забившая два мяча за первые три минуты матча Лиги 1

Чемпион Франции 2021 года, «Лилль», начал новый сезон очень удачно - «доги» забили четыре мяча в ворота вернувшегося в Лигу 1 после десятилетнего отсутствия «Осера». Два из них влетели в ворота «Осера» уже в первые три минуты. Для не самого результативного в целом французского чемпионата эта скорострельность весьма непривычна.

В последний раз нечто подобное случилось аж в декабре 1993 года - тогда «Нант» также забил два мяча в ворота «Тулузы» уже в первые три минуты игры, и в результате победил со счетом 4:0. Любопытно, что в следующем туре французского чемпионата Лиги 1 «Лиллю» предстоит игра как раз против «Нанта».