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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» - первая команда с 1993 года, забившая два мяча за первые три минуты матча Лиги 1

07 Августа 2022 • 19:39 Комментировать
Лилль
4:1
Осер
окончен

Чемпион Франции 2021 года, «Лилль», начал новый сезон очень удачно - «доги» забили четыре мяча в ворота вернувшегося в Лигу 1 после десятилетнего отсутствия «Осера». Два из них влетели в ворота «Осера» уже в первые три минуты. Для не самого результативного в целом французского чемпионата эта скорострельность весьма непривычна.

В последний раз нечто подобное случилось аж в декабре 1993 года - тогда «Нант» также забил два мяча в ворота «Тулузы» уже в первые три минуты игры, и в результате победил со счетом 4:0. Любопытно, что в следующем туре французского чемпионата Лиги 1 «Лиллю» предстоит игра как раз против «Нанта».

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окончен Тулуза 1:1 Ницца 2.85 3.55 2.50
окончен Анже 0:0 Нант 2.33 3.45 3.25
окончен Монпелье 3:2 Труа 2.24 3.60 3.25
окончен Ланс 3:2 Брест 1.59 4.50 5.60
окончен Лилль 4:1 Осер 1.85 3.80 4.50
окончен Ренн 0:1 Лорьян 1.35 5.80 8.80
07.08  21:45 Марсель ... Реймс 1.52 4.60 6.60
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