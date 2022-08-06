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Чемпионат Франции. Лига 1

Федерация футбола Франции не одобрила контракт Галтье с «ПСЖ»

06 Августа 2022 • 08:42 Комментировать

Федерация футбола Франции не одобрила трудовое соглашение между тренером Кристофом Галтье и столичным «ПСЖ». Как информирует Lequipe, дело в том, что у специалиста есть проблемы с тренерской лицензией.

Наставник должен был пройти курс повторного подтверждения лицензии УЕФА Pro, но до сих пор не сделал этого. Теперь Кристофу нужно обратиться в федерацию футбола, чтобы выполнить требование. В противном случае Галтье могут отстранить от работы на неопределенный срок.

55-летний тренер заключил двухлетнее трудовое соглашение с парижским грандом. У руля команды он сменил аргентинца Маурисио Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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