Федерация футбола Франции не одобрила контракт Галтье с «ПСЖ»

Федерация футбола Франции не одобрила трудовое соглашение между тренером Кристофом Галтье и столичным «ПСЖ». Как информирует Lequipe, дело в том, что у специалиста есть проблемы с тренерской лицензией.

Наставник должен был пройти курс повторного подтверждения лицензии УЕФА Pro, но до сих пор не сделал этого. Теперь Кристофу нужно обратиться в федерацию футбола, чтобы выполнить требование. В противном случае Галтье могут отстранить от работы на неопределенный срок.

55-летний тренер заключил двухлетнее трудовое соглашение с парижским грандом. У руля команды он сменил аргентинца Маурисио Почеттино.