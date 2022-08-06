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Экс-игрок «Реала» восхитился Месси

06 Августа 2022 • 06:44 Комментировать

Экс-футболист мадридского «Реала» Хорхе Вальдано поделился мнением об аргентинском форварде Лионеле Месси, ныне выступающем за французский «ПСЖ».

«Месси родился гением. Он прекрасно знает, как играть в футбол. Сначала он выступал в роли девятки, а потом принял на себя роль диспетчера в атаке. Где бы его не поставили, он будет приносить пользу. Лионель великолепен во всем.

Сейчас он стал плеймейкером. Месси ведет игру команды и имеет большую роль в клубе. Это лучшее, что могло случиться с Аргентиной, ведь мяч будет в ногах лучшего футболиста мира», - цитирует Вальдано Tyc Sports.

Месси выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год. Затем он присоединился к «ПСЖ», подписав контракт на два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Хорхе Вальдано
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