Ванда Нара решила бросить Икарди, переписавшего на неё все доходы

Ванда Нара, которая является супругой нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, намерена подать на развод. Об этом в социальных сетях сообщил инсайдер Рой Немер.

«Я сейчас в Аргентине, потому что развожусь с Мауро. Я больше не могу», - передает слова девушки журналист.

Напомним, что в прошлом году Нара уличила Икарди в измене. Пара была близка к разрыву, но по итогу футболисту удалось добиться прощения. Мауро подписал контракт, согласно условиям которого все его доходы и активы переходят жене.

Ранее в СМИ сообщалось что нападающий может продолжить карьеру в «Монце».