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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» объявил о трансфере экс-игрока «Шахтёра» официально

05 Августа 2022 • 06:47 Комментировать

Фланговый защитник Исмаили, долгое время выступавший за «Шахтёр», продолжит карьеру во французском чемпионате. Новым местом работы 32-летнего игрока стал «Лилль», об этом рапортует клубная пресс-служба.

«Я рад пополнить ряды этого клуба. Много слышал о «Лилле» и его фанатах. С большим нетерпением жду встречи с новыми одноклубниками. Хочу как можно быстрее дебютировать в составе этой команды», - прокомментировал свой трансфер бразилец.

Исмаили перешел в «Лилль» на правах свободного агента. Он заключил с клубом контракт до середины следующего года.

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