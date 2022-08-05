Фланговый защитник Исмаили, долгое время выступавший за «Шахтёр», продолжит карьеру во французском чемпионате. Новым местом работы 32-летнего игрока стал «Лилль», об этом рапортует клубная пресс-служба.

«Я рад пополнить ряды этого клуба. Много слышал о «Лилле» и его фанатах. С большим нетерпением жду встречи с новыми одноклубниками. Хочу как можно быстрее дебютировать в составе этой команды», - прокомментировал свой трансфер бразилец.

Исмаили перешел в «Лилль» на правах свободного агента. Он заключил с клубом контракт до середины следующего года.