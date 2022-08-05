Фабрегас ждёт возвращения Месси в «Барселону»

Бывший игрок сборной Испании Сеск Фабрегас заявил, что хотел бы еще раз увидеть аргентинского нападающего Лионеля Месси в форме каталонской «Барселоны».

«Я являюсь болельщиком «Барселоны», и мне бы хотелось увидеть возвращение Месси. Об этом мечтают клуб и поклонники «сине-гранатовых». У него действующий контракт с «ПСЖ», и я жду, когда он завершится. Говорю об этом как болельщик», - цитирует Сеска COPE.

Месси является воспитанником «Барселоны». За первую команду каталонского гранда он выступал с 2005 по 2021 год. Летом прошлого года Лионель на правах свободного агента перешел в «ПСЖ», заключив двухлетнее трудовое соглашение.