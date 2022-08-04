Галтье сказал, что «ПСЖ» подпишет ещё трёх игроков до закрытия трансферного окна

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье на своей пресс-конференции заявил о том, что его команда подпишет ещё трёх футболистов до закрытия трансферного окна. Напомним, что ранее парижский клуб пополнил свои ряды Витиньей и Юго Экитиком. При это в шаге от перехода на «Парк де Пренс» находится полузащитник ренату Саншеш.
Ранее журналист Адриен Гренье давал информацию, что «ПСЖ» хочет купить в полузащиту ещё одного футболиста, так как клуб наверняка расстанется с Леандро Паредесом, Джорджиньо Вейналдумом и Идрисса Гуйе.
Помимо позиции хавбека, «ПСЖ» наверняка купит ещё одного центрального защитника. Среди вариантов – Милан Шкриньяр из «Интера».
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