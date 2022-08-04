«ПСЖ» сегодня должен объявить об очередном трансфере

«ПСЖ» готовится сегодня объявить о своём очередном трансфере. По информации от журналиста Адриена Гренье, французский клуб в течение дня должен официально представить своего новичка Ренату Саншеша, который пополнит ряды парижан из «Лилля» за 15 миллионов евро.

Сам Саншеш вчера прошёл медосмотр и поставил свою подпись под контрактом до 2027 года. Португалец ранее уже работал с новым тренером «ПСЖ» Кристофом Галтье в «Лилле». Французский специалист как раз и настоял на трансфере хавбека.

Ренату Саншеш ранее мог оказаться в «Милане», но в конечном итоге полузащитник предпочёл вариант с «ПСЖ».