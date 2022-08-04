Доннарумма: «Хочу творить историю «ПСЖ»

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, которого новый главный тренер Кристоф Галтье утвердил в качестве первого номера команды, высказался о своих планах в парижском гранде.

«Меня здесь все устраивает, чувствую себя как дома. «ПСЖ» - потрясающий клуб. Это семья, и я рад быть ее частью. Хочу остаться здесь на длительный срок. Я намерен творить историю «ПСЖ», - приводит слова вратаря Sky Sport Italia.

23-летний футболист пополнил ряды французского коллектива летом прошлого года. С ним был подписан контракт, рассчитанный до окончания сезона-2025/2026.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 Джанлуиджи провел 17 матчей, в которых попустил 17 мячей.