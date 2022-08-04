Рамос: «Быть одноклубником Месси - привилегия для меня»

Экс-капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос, ныне выступающий за французский «ПСЖ», высказался о своем одноклубнике Лионеле Месси.

«Быть одноклубником Лео – это привилегия для меня. Я не собираюсь его нахваливать, он сам может сделать себе комплимент своей игрой. Все прекрасно знают, на что способен Месси. Надеюсь, что Лионель еще долго будет радовать нас своим футболом», - передает слова испанского футболиста ESPN.

Напомним, что Рамос и Месси присоединились к парижскому коллективу летом прошлого года. Контракты игроков рассчитаны до конца июня следующего года.