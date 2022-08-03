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Чемпионат Франции. Лига 1

Саншеш прошел медосмотр в «ПСЖ» и подпишет контракт с командой

03 Августа 2022 • 23:37 Комментировать

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш прошел медосмотр в «ПСЖ», отмечает портал Foot Mercato.

Источник отмечает, что в течение 24 часов игрок и клуб подпишут контракт.

Ранее СМИ сообщали, что парижане покупают португальского игрока за 15 миллионов евро. Сам футболист был готов давно перебрать в стан столичного гранда, но сторонам не удавалось урегулировать некоторые нюансы. Сейчас же все спорные вопросы урегулированы, а значит – сделка будет совершена.

В минувшем сезоне 24-летний футболист забил два гола и отдал пять результативных передач в 32 встречах за «Лилль» во всех турнирах. Контракт игрока в «догами» рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль ПСЖ Чемпионат Франции Ренату Саншеш Трансферы футбола - лето 2022
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