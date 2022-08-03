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Чемпионат Франции. Лига 1

​Президент «Марселя» рассказал, как подавил «восстание» игроков

03 Августа 2022 • 16:59 Комментировать

Футболисты «Марселя» недовольны методами Игора Тудора, принявшего команду в межсезонье после неожиданного ухода Хорхе Сампаоли. Дело шло чуть ли не до «восстания», но вмешался президент клуба Пабло Лонгория.

«Иерархический порядок таков – клуб, затем тренер, затем футболисты. Мы ясно дали понять это на встрече. Мы не собираемся оценивать нового тренера в сентябре», - высказался Лонгория для RMC Sport.

Напомним, что в прошлом сезоне «Марсель» занял второе место в чемпионате Франции. Этот результат позволил провансальцам выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Матчи начнутся в сентябре.  

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Игор Тудор Пабло Лонгория
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