​Президент «Марселя» рассказал, как подавил «восстание» игроков

Футболисты «Марселя» недовольны методами Игора Тудора, принявшего команду в межсезонье после неожиданного ухода Хорхе Сампаоли. Дело шло чуть ли не до «восстания», но вмешался президент клуба Пабло Лонгория.

«Иерархический порядок таков – клуб, затем тренер, затем футболисты. Мы ясно дали понять это на встрече. Мы не собираемся оценивать нового тренера в сентябре», - высказался Лонгория для RMC Sport.

Напомним, что в прошлом сезоне «Марсель» занял второе место в чемпионате Франции. Этот результат позволил провансальцам выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Матчи начнутся в сентябре.