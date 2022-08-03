Стало известно, сколько «ПСЖ» заплатит за Саншеша

Журналист Фабрицио Романо обнародовал сумму, которую «ПСЖ» заплатит «Лиллю» за трансфер Ренату Саншеша. По сведениям источника, португалец обойдётся парижанам всего в 15 миллионов евро.

Отмечается, что клубы уже достигли соглашения по трансферу и в данный момент согласовывают последние детали. Как и сообщалось ранее, помимо Саншеша руководство «ПСЖ» планирует приобрести ещё одного полузащитника.

У 24-летнего Саншеша остаётся всего год по контракту с «Лиллем». Именно поэтому «доги» отказались отпустить полузащитника всего за 15 миллионов евро.

Ранее Ренату отказался переходить в «Милан», отдав предпочтение варианту с «ПСЖ».