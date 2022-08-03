Помимо Саншеша «ПСЖ» хочет купить ещё одного полузащитника

Помимо Ренату Саншеша из «Лилля», спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос хочет подписать в команду ещё одного полузащитника. Эту информацию у себя в социальных сетях опубликовал журналист Адриен Гренье.

Ранее «ПСЖ» согласовал с «Лиллем» трансфер Ренату Саншеша, выиграв борьбу у итальянского «Милана». Приглашение португальца являлось личной инициативой нового тренера Кристофа Галтье, который уже работал с хавбеком ранее.

Трансфер ещё одного полузащитника смотрится логичным на фоне вероятного ухода Идрисса Гуйе в «Эвертон» и Джорджиньо Вейналдума в «Рому». Обе сделки находятся на финальной стадии.