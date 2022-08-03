Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Помимо Саншеша «ПСЖ» хочет купить ещё одного полузащитника

03 Августа 2022 • 11:15 Комментировать

Помимо Ренату Саншеша из «Лилля», спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос хочет подписать в команду ещё одного полузащитника. Эту информацию у себя в социальных сетях опубликовал журналист Адриен Гренье.

Ранее «ПСЖ» согласовал с «Лиллем» трансфер Ренату Саншеша, выиграв борьбу у итальянского «Милана». Приглашение португальца являлось личной инициативой нового тренера Кристофа Галтье, который уже работал с хавбеком ранее.

Трансфер ещё одного полузащитника смотрится логичным на фоне вероятного ухода Идрисса Гуйе в «Эвертон» и Джорджиньо Вейналдума в «Рому». Обе сделки находятся на финальной стадии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лилль ПСЖ Ренату Саншеш Луис Кампос Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
11:15 · Франция. Лига 1
Помимо Саншеша «ПСЖ» хочет купить ещё одного полузащитника
10:36 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ покупает полузащитника сборной Бельгии за 35 миллионов евро
09:36 · Италия. Серия А
«Рома» и «ПСЖ» согласовывают последние детали трансфера Вейналдума
08:16 · Франция. Лига 1
Почеттино высказался о решении Мбаппе остаться в «ПСЖ» 1
07:58 · Италия. Серия А
Звезда сборной Голландии подписал контракт с клубом Моуринью 1
06:57 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» выиграл борьбу за полузащитника сборной Португалии
01:49 · Италия. Серия А
Романо: «ПСЖ» и «Рома» согласовали переход Вейналдума
01:21 · Голландия. Эредивизие
У Мертенса появился новый вариант продолжения карьеры
00:56 · Англия. Премьер-лига
Стала известна сумма, за которую «Монако» сможет выкупить Сарра у «Челси»
02 Августа
22:36 · Италия. Серия А
Саншеш по-прежнему настроен перейти в «ПСЖ», а не в «Милан», но сделка осложняется одной проблемой
21:53 · Франция. Лига 1
В «Марселе» игроки ропщут в адрес нового тренера
18:49 · Франция. Лига 1
Агент: Головин давно зарекомендовал себя на европейской арене
15:24 · Англия. Премьер-лига
«Монако» готов арендовать защитника «Челси»
14:31 · Франция. Лига 1
​Месси спас фаната от злого охранника и сделал с ним селфи 1
10:26 · Италия. Серия А
Алексис Санчес договорился с топ-клубом из Франции
Все новости
Рекомендуем