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Почеттино высказался о решении Мбаппе остаться в «ПСЖ»

03 Августа 2022 • 08:16 Комментировать

Экс-рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о решении нападающего Килиана Мбаппе отказать мадридскому «Реалу» и остаться в парижском клубе.

«Клуб убедил Килиана остаться, имея для этого все ресурсы. Они приложили максимум усилий, чтобы сохранить одного из лучших футболистов мира», - передает слова аргентинского наставника Infobae.

Напомним, что звездный нападающий был очень близок к переходу в «Реал», однако в последний момент передумал и поставил подпись под новым трудовым договором с «ПСЖ». Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

В прошлом сезоне Мбаппе отметился 38 голами и 26 ассистами в 45 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
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