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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» выиграл борьбу за полузащитника сборной Португалии

03 Августа 2022 • 06:57 Комментировать

Полузащитник сборной Португалии Ренату Саншеш, проведший прошлый сезон за «Лилль», переходит в столичный «ПСЖ». Об этом сообщается на страницах Lequipe.

Согласно данным источника, стороны провели переговоры и согласовали условия личного контракта 24-летнего исполнителя. Трансфер Ренату обойдется парижскому гранду в 15 миллионов евро. В споре за Саншеша «ПСЖ» опередил «Милан».

Португалец выступает за «Лилль» с 2019 года, он переехал во Францию после неудачной попытки заиграть в мюнхенской «Баварии». В прошлом сезоне полузащитник отметился двумя голами и пятью ассистами в 25 встречах чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ренату Саншеш Трансферы футбола - лето 2022
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