«ПСЖ» выиграл борьбу за полузащитника сборной Португалии

Полузащитник сборной Португалии Ренату Саншеш, проведший прошлый сезон за «Лилль», переходит в столичный «ПСЖ». Об этом сообщается на страницах Lequipe.

Согласно данным источника, стороны провели переговоры и согласовали условия личного контракта 24-летнего исполнителя. Трансфер Ренату обойдется парижскому гранду в 15 миллионов евро. В споре за Саншеша «ПСЖ» опередил «Милан».

Португалец выступает за «Лилль» с 2019 года, он переехал во Францию после неудачной попытки заиграть в мюнхенской «Баварии». В прошлом сезоне полузащитник отметился двумя голами и пятью ассистами в 25 встречах чемпионата Франции.