​Месси спас фаната от злого охранника и сделал с ним селфи

В конце прошлой недели «ПСЖ» завоевал суперкубок Франции, разгромив «Нант» со счётом 4:0. Звездный форвард парижан Лионель Месси стал одним из творцов этой победы – аргентинец открыл счёт. После финального свистка Месси покидал поле в Тель-Авиве в сопровождении охранников. В какой-то момент к аргентинцу пытался прорваться юный болельщик с мобильным телефоном. Злой охранник схватил парня и повалил его на землю. В ситуацию вмешался сам Месси, который спас фаната от секьюрити и даже сделал с ним селфи.

В стартовом туре Лиги 1 «ПСЖ» сыграет в гостях у «Клермона». Игра пройдёт в субботу, 6 августа.