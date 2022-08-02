Почеттино: В «ПСЖ» нужно побеждать здесь и сейчас

Бывший рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал журналистам о том, чем отличается работа в парижском клубе от работы в какой-либо другой топ-команде.

Почеттино сказал, что если сравнивать с другими командами, например с «Манчестер Сити» или «Ливерпулем», то они всегда дают тренерам шансы проявить себя в долгосрочной перспективе. Аргентинец отметил, что в «ПСЖ» нужно добиваться результата здесь и сейчас.

«Это не критика в адрес парижского клуба. Я прекрасно понимал, что должен выиграть Лигу чемпионов для того, чтобы продолжить работу здесь», - добавил Почеттино.

Напомним, что под шефством Почеттино футболисты «ПСЖ» в прошлом сезоне выиграли Лигу 1, но вылетели из 1/8 финала Лиги чемпионов от мадридского «Реала».