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Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-тренер «ПСЖ» Почеттино: Мбаппе не причастен к моему увольнению

02 Августа 2022 • 05:16 Комментировать

Бывший наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал журналистам о том, что звёздный французский нападающий парижской команды Килиан Мбаппе не виноват в его увольнении.

Почеттино сказал Goal, что боссы парижского клуба сделали абсолютно верно, приложив все усилия для сохранения Мбаппе, ведь француз является одним из лучших футболистов в мире на данный момент.

«Не думаю, что Килиан как-то повлиял на то, что меня уволили. Такие решения принимаются президентом клуба», - добавил Почеттино.

Напомним, что в прошлом сезоне футболисты «ПСЖ» выиграли Лигу 1, но не лучшим образом выступили в Лиге чемпионов. Место Почеттино занял Кристоф Галтье.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
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