Ремзи начинает «новую главу»

Мы уже сообщали о том, что валлийский полузащитник Аарон Ремзи сменил туринский «Ювентус» на французскую «Ниццу», в составе которой несколько лет тому назад нашел пристанище другой «отщепенец» - Марио Балотелли.

О новом контракте Ремзи было объявлено в понедельник, 1 августа. Валлиец прокомментировал свой переход, заявив, что начинает «новую главу».

- Новая глава в «Ницце». Не могу дождаться, чтобы начать. Вперед, «Ницца»!» - написал Ремзи в социальной сети.

Отметит, что 31-летний валлиец перебрался в стан «Ниццы» в качестве свободного агента, так как «Ювентус» расторг с ним контракт. Прошлый сезон Ремзи провел в составе «Глазго Рейнджерс» в аренде.