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Чемпионат Франции. Лига 1

Ремзи начинает «новую главу»

02 Августа 2022 • 02:34 Комментировать
Тулуза
...
Ницца
2.80 3.50 2.40
07.08 14:00

Мы уже сообщали о том, что валлийский полузащитник Аарон Ремзи сменил туринский «Ювентус» на французскую «Ниццу», в составе которой несколько лет тому назад нашел пристанище другой «отщепенец» - Марио Балотелли.

О новом контракте Ремзи было объявлено в понедельник, 1 августа. Валлиец прокомментировал свой переход, заявив, что начинает «новую главу».

- Новая глава в «Ницце». Не могу дождаться, чтобы начать. Вперед, «Ницца»!» - написал Ремзи в социальной сети.

Отметит, что 31-летний валлиец перебрался в стан «Ниццы» в качестве свободного агента, так как «Ювентус» расторг с ним контракт. Прошлый сезон Ремзи провел в составе «Глазго Рейнджерс» в аренде.

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Евро-Футбол.Ру,
Аарон Ремзи
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ТУЛУЗА НИЦЦА
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