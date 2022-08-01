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Чемпионат Франции. Лига 1

Аарон Ремзи официально перешёл в «Ниццу» официально

01 Августа 2022 • 23:39 Комментировать
Тулуза
...
Ницца
2.80 3.50 2.40
07.08 14:00

Французская «Ницца» объявила о подписании контракта с полузащитником Аароном Ремзи.

Не успев провести в статусе свободного агента и недели, валлиец уже нашёл себе новый клуб. Интерес к 31-летнему игроку проявляли представители МЛС, однако тот предпочёл остаться в Европе, подписав соглашение с французской «Ниццей».

Ранее Ремзи выступал за «Ювентус», в составе которого провёл 69 матчей за три года. На прошлой неделе стороны договорились о досрочном расторжении контракта, за которое футболисту было выплачено 3 млн евро.

Вторую половину минувшего сезона Ремзи провёл в шотландском «Рейнджерс».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Ницца Аарон Ремзи Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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