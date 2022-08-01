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Чемпионат Франции. Лига 1

Когда закрывается трансферное окно во Франции

01 Августа 2022 • 21:43 Комментировать

Французские клубы не очень активны на трансферном рынке что касается звёздных имён. Даже «ПСЖ» пока не сорит деньгами, потратив менее 100 млн евро на португальцев Витинью и Нуну Мендеша, а также Норди Мукиэле. Другие топ-переходы Лиги 1 были только на выход. В Премьер-лигу уехали Свен Ботман, Наиф Агер, Шейк Дукуре и Матис Тель.

Не исключено, что французские клубы выйдут из спячки и ещё прилично потратятся, чтобы наконец-то составить конкуренцию «Пари Сен-Жермен», который пока борется фактически сам с собой. Крайний срок на переходы в Лигу 1 - 1 сентября, именно в этот день закроется трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ
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