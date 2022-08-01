Когда закрывается трансферное окно во Франции

Французские клубы не очень активны на трансферном рынке что касается звёздных имён. Даже «ПСЖ» пока не сорит деньгами, потратив менее 100 млн евро на португальцев Витинью и Нуну Мендеша, а также Норди Мукиэле. Другие топ-переходы Лиги 1 были только на выход. В Премьер-лигу уехали Свен Ботман, Наиф Агер, Шейк Дукуре и Матис Тель.

Не исключено, что французские клубы выйдут из спячки и ещё прилично потратятся, чтобы наконец-то составить конкуренцию «Пари Сен-Жермен», который пока борется фактически сам с собой. Крайний срок на переходы в Лигу 1 - 1 сентября, именно в этот день закроется трансферное окно.