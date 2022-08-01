Аарон Ремзи договорился с клубом из Франции

Бывший полузащитник «Ювентуса» Аарон Ремзи согласовал условия контракта с французской «Ниццей».

Валлийский хавбек покинул «Ювентус» около недели назад, досрочно расторгнув с туринцами трудовой договор по взаимному согласию. Наибольшую расторопность в борьбе за 31-летнего свободного агента проявила «Ницца», убедившая футболиста согласиться на переход. По данным инсайдера Фабрицио Романо, сделка уже согласована и может быть оформлена официально в скором времени.

Аарон Ремзи не проходил в основной состав «Ювентуса» в минувшем сезоне, поэтому вторую половину кампании провёл в аренде в шотландском «Рейнджерс», с которым добрался до финала Лиги Европы.