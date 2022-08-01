Почеттино рассказал, каково ему было работать со звёздами в «ПСЖ»

Бывший наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино ответил на вопрос, какового ему было работать со звёздами калибра Лионеля Месси, Килиана Мбаппе, Неймара, Серхио Рамоса и так далее.

«Для меня это было удовольствием. Это была невероятная возможность – иметь в составе так много больших имён, так много личностей. Это был один из самых положительных моментов в работе», - высказался Почеттино для Infobae.

«Было неожиданно работать с Месси. Я думал, что он закончит карьеру в «Барселоне», а я там не окажусь (Почеттино ранее работал с «Эспаньоле», поэтому он раз за разом исключает возможность оказаться в «Барселоне» - прим.). Это был приятный сюрприз», - отметил аргентинский тренер.