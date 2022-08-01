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Чемпионат Франции. Лига 1

​Почеттино: «ПСЖ» проваливается уже 50 лет

01 Августа 2022 • 18:56 Комментировать (1)

Экс-наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о клубе, который он покинул по завершению прошлого сезона.

«Думаю, это был позитивный период. Очень важно извлечь правильные уроки. За полтора года мы выиграли Лигу 1, Кубок и Суперкубок. Понятно, что проект «ПСЖ» заключается в победе в Лиге чемпионов – любой другой результат считается неудачей. То есть это провал пятидесяти лет, а не только прошлого сезона. «ПСЖ» всегда – а особенно с приходом новых владельцев – стремился к триумфу в Европе», - слова Почеттино приводит на своих страницах Infobae.

Лучшим результатом «ПСЖ» в Лиге чемпионов является попадание в финал в 2020 году. Тогда в битве за трофей парижане уступили «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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