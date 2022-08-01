​Неймар обошёл Роналду по голам в финалах, но до Месси ещё далеко

«ПСЖ» в воскресенье завоевал суперкубок Франции, разгромив «Нант» со счётом 4:0. Автором дубля в этом матче стал бразилец Неймар. Как сообщает Globo, два забитых гола позволили Неймару обойти Криштиану Роналду по результативным ударам в финальных играх.

Теперь на счету Неймара 21 гол в 35 финалах. Криштиану Роналду тоже принял участие в 35 финальных матчах, но забил при этом 20 раз.

Среди действующих футболистов больше всех голов в финалах забил другой форвард «ПСЖ» Лионель Месси. В 46 решающих поединках звёздный аргентинец отличился 32 раза.

В субботу, 6 августа, «ПСЖ» сыграет с «Клермоном» в стартовом туре Лиги 1.