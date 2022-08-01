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Чемпионат Франции. Лига 1

​Неймар обошёл Роналду по голам в финалах, но до Месси ещё далеко

01 Августа 2022 • 14:29 Комментировать

«ПСЖ» в воскресенье завоевал суперкубок Франции, разгромив «Нант» со счётом 4:0. Автором дубля в этом матче стал бразилец Неймар. Как сообщает Globo, два забитых гола позволили Неймару обойти Криштиану Роналду по результативным ударам в финальных играх.

Теперь на счету Неймара 21 гол в 35 финалах. Криштиану Роналду тоже принял участие в 35 финальных матчах, но забил при этом 20 раз.

Среди действующих футболистов больше всех голов в финалах забил другой форвард «ПСЖ» Лионель Месси. В 46 решающих поединках звёздный аргентинец отличился 32 раза.

В субботу, 6 августа, «ПСЖ» сыграет с «Клермоном» в стартовом туре Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Неймар
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