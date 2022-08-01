Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Месси отреагировал на трансфер Луиса Суареса

01 Августа 2022 • 11:00 Комментировать

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал трансфер своего экс-одноклубника по каталонской «Барселоне» Луиса Суареса. Уругвайский нападающий вернулся на родину, где будет выступать за «Насьональ».

«Крепко обнимаю тебя, желаю всего самого лучшего на новом этапе карьеры. Знаю, как важно для тебя это возвращение спустя так много лет», - приводятся слова 35-летнего аргентинца в социальных сетях уругвайского клуба.

Суарес перебрался в «Насьональ» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был мадридский «Атлетико».

Стоит отметить, что Луис является воспитанником «Насьоналя».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Насьональ Лионель Месси Луис Суарес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
11:00 · Франция. Лига 1
Месси отреагировал на трансфер Луиса Суареса
10:45 · Франция. Лига 1
Галтье – о победе в Суперкубке Франции: «ПСЖ» сделал это во многом благодаря Почеттино»
10:10 · Франция. Лига 1
Слова Месси после триумфа в Суперкубке Франции 1
09:55 · Англия. Премьер-лига
Переход Гуйе в клуб АПЛ – неизбежность
07:48 · Франция. Лига 1
Верратти стал рекордсменом Суперкубка Франции
07:43 · Франция. Лига 1
Галтье рассказал, что думает о связке Месси - Неймар
07:36 · Франция. Лига 1
Неймар поделился мнением о Месси
07:31 · Франция. Лига 1
Неймар оценил игру «ПСЖ» в матче за Суперкубок
07:08 · Франция. Лига 1
Месси приблизился к рекорду Дани Алвеса по трофеям
07:02 · Франция. Лига 1
Месси - лучший игрок Суперкубка Франции
06:21 · Франция. Лига 1
Серхио Рамос высказался о триумфе в Суперкубке Франции
06:10 · Франция. Лига 1
Серхио Рамос оценил своё состояние перед стартом сезона
31 Июля
23:59 · Англия. Премьер-лига
Воспитанник «Арсенала» близок к переходу в чемпионат Франции
23:01 · Франция. Лига 1
Месси, Неймар, Рамос и компания легко взяли Суперкубок Франции 4
22:43 · Франция. Лига 1
Рамос забил пяткой в ворота «Нанта» 1
Все новости
Рекомендуем