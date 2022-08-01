Месси отреагировал на трансфер Луиса Суареса

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал трансфер своего экс-одноклубника по каталонской «Барселоне» Луиса Суареса. Уругвайский нападающий вернулся на родину, где будет выступать за «Насьональ».

«Крепко обнимаю тебя, желаю всего самого лучшего на новом этапе карьеры. Знаю, как важно для тебя это возвращение спустя так много лет», - приводятся слова 35-летнего аргентинца в социальных сетях уругвайского клуба.

Суарес перебрался в «Насьональ» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был мадридский «Атлетико».

Стоит отметить, что Луис является воспитанником «Насьоналя».