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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье – о победе в Суперкубке Франции: «ПСЖ» сделал это во многом благодаря Почеттино»

01 Августа 2022 • 10:45 Комментировать
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал победу в Суперкубке Франции над «Нантом». Напомним, вчера парижский клуб разгромил «канареек» со счётом 4-0. Дублем в игре отличился Неймар, тогда как Лионель Месси и Серхио Рамос записали на свой счёт по голу.

«ПСЖ» сделал это во многом благодаря Почеттино. Мы здесь благодаря Маурисио, ведь именно он привёл клуб к победе в чемпионате», – сказал Галтье на пресс-конференции после матча.

Напомним, что Маурисио Почеттино покинул «ПСЖ» этим летом. Аргентинский специалист возглавлял команду с зимы 2020 года, но был уволен руководством из-за неудовлетворительных результатов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Кристоф Галтье
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